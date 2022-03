Red Hot Chili Peppers : la fille de Chad Smith auditionne pour American Idols

Lionel Richie a déclaré : "Tu me fais penser à Cher quand elle chante... et c'est solide". Luke Bryan a surenchérit: "J'ai l'impression que vous êtes une véritable artiste. Je suis intéressé d'entendre et de voir plus de ce que vous faites."

Nous avions fait la connaissance de la jeune chanteuse l'année dernière alors qu'elle avait publié sa version piano voix du titre "Universally Speaking" des Red Hot Chili Peppers.

L'étudiante de 20 ans, qui a publié ses propres morceaux et a également déjà chanté l'hymne national lors d'un match des Lakers de Los Angeles, sera donc à l'étape suivante de l'émission, de quoi rendre fier son célèbre papa.

