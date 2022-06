Red Hot Chili Peppers : Josh Klinghoffer et John Frusciante ne sont plus amis

Josh Klinghoffer entretient toujours de bonnes relations avec les Red Hot Chili Peppers mais pas avec le guitariste, à qui il n'a presque plus parlé depuis 10 ans. Voici pourquoi !

Le multi-instrumentiste et ancien membre des Red Hot Chili Peppers, a récemment évoqué sa relation avec John Frusciante dans une interview, expliquant qu'une fois qu'il avait été choisi pour remplacer le guitariste dans le groupe, leur relation est devenue "inexistante".

S'exprimant dans le cadre d'un podcast intitulé Tuna on Toast With Stryke, le musicien a expliqué les circonstances tumultueuses de leur relation. Alors qu'ils ont travaillé ensemble sur divers projets depuis les années 1990, ils ont perdu le contact quand Klinghoffer a accepté de rejoindre le groupe de funk-rock en 2009.

"J'ai été longtemps ami avec John quand nous étions plus jeunes. C’est un artiste et musicien vraiment dévoué. Et nous avons passé beaucoup de temps ensemble ", déclare-t-il. "Mais notre relation actuelle est assez inexistante... C'est comme ça depuis 10 ans."

La raison ? Frusciante aurait été très mécontent de la décision du groupe de continuer après son départ. "Il savait que je rejoindrais le groupe s'il partait. On en avait parlé avant mon arrivée parce que Flea me l'avait demandé." précise Klinghoffer. "Il y a eu beaucoup de discussions à ce sujet au cours de l'été de cette année-là [en 2009]... mais il avait du mal avec le fait qu'ils puissent envisager de continuer sans lui."

Le musicien, qui a rejoint les Red Hot Chili Peppers pour la première fois en tant que membre de tournée en 2007, a été expulsé du groupe en 2019 quand les autres membres ont décidé de faire revenir John Frusciante. Pour Klinghoffer, ce licenciement a été une surprise: "Flea et John sortaient ensemble, jouaient ensemble et ainsi de suite. Ils ont entretenu à nouveau leur relation. Et je ne le savais pas. C'était une sorte de secret."

Après son départ, Josh Klinghoffer s'est principalement concentré sur son autre projet musical, Pluralone. Plus récemment, le musicien a de nouveau tourné avec le batteur des Red Hot, Chad Smith, dans le cadre de la tournée solo d'Eddie Vedder de Pearl Jam.

L'intégralité de l'interview de Josh Klinghoffer se trouve sur le podcast Tuna On Toast.