Red Flames : Wullaert salue le caractère et la passion, une performance inoubliable pour Cayman

Les Red Flames ont battu les Pays-Bas ce vendredi en Nations League en inscrivant le but victorieux dans les arrêts de jeu. Une victoire qui lance bien les Belges dans la compétition, surtout qu'elle intervient face à un des favoris du groupe. Tessa Wullaert était satisfaite du jeu proposé par les Flames, au micro de Lise Burion : "Peut-être qu’on a eu un peu de chance mais on était là, on était présente dans les duels. On a gagné beaucoup de ballons aériens. On a marqué le peu d’occasions qu’on a eu. On est très contente".

Une attitude qui a plu à l'attaquante, mais qui doit rester la norme pour les prochaines rencontres : "Le caractère, on doit avoir ça à chaque match. C’est très important pour nous parce qu’on n'est pas une équipe qui va être dominante contre des équipes comme ça. Il faut avoir la passion et il faut être bien dans les duels. Le plan a fonctionné. On est content avec les trois points, mais mardi ça va être un autre match".

Et ce mardi, c'est face à l'Ecosse, dans une rencontre qui devrait avoir une toute autre physionomie, que les Flames devront faire la différence : "Ça va être un match différent. Je pense qu’on va avoir un autre plan. On va se battre et on verra".