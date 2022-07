Red Flames : une qualification historique vécue des tribunes avec la famille de Charlotte Tison

Les joueuses convolent avec leurs familles. Trois quarts d’heure plus tard, Charlotte obtient de l’attaché de presse des Flames 10 minutes pour s’échapper hors du stade et retrouver ses proches. Le bisou pour Frédéric, le câlin pour la sœurette et le frangin. Et bien sûr les parents.

" Sur le banc, j’ai eu les chocottes pendant ce match, c’était vraiment très stressant " commence Charlotte. " Evidemment j’aurais aimé jouer, mais ce qui compte c’est gagner ensemble. On est qualifiées ! On verra pour la suite : j’espère bien avoir du temps de jeu, peut-être qu’il y aura des blessés… mais non, je plaisante, bien sûr ! (clin d’œil) Quand ma famille est là, je joue mieux : je veux les rendre fiers de moi. En plus, mes deux parents ont des origines italiennes, donc c’était un duel très spécial ce soir ! Ma mère est toujours super-stressée durant les matches : si j’avais été sur le terrain ce soir, elle n’aurait pas tenu, elle serait sortie du stade ! Mon père, lui, veut toujours que je rentre dedans : il aime bien quand je tacle… et moi aussi ! (sourire) Il trouve que je joue comme un garçon… et que les filles sont trop gentilles : pour lui, elles devraient toutes jouer comme moi. Si mon tour viendra contre la Suède ? On verra… En tout cas, je suis prête ! "