Red Flames – Serneels avant Belgique-France : "Garer le bus devant notre but n’est pas une bonne idée"

Les Flames devront bien gérer leur entame de match. Le staff belge devrait opter pour un dispositif défensif renforcé.

"On ne stationnera pas pour autant le bus devant notre but, ça ne me semble pas être une bonne idée" réagit Serneels, référant aux déclarations de Tessa Wullaert après le duel contre l’Islande. "Mais c’est vrai qu’on aura besoin d’une organisation parfaite… Le cas échéant, il faudra aussi durcir le jeu et faire des fautes… Physiquement, on va vivre un match exigeant et on ne s’en sortira pas avec 11 joueuses : on aura besoin de tout le monde ! Chaque match, je me le fais dans la tête avant qu’il se joue, et forcément je m’attends à ce que la France mettre une grosse pression et se ménage des occasions. On devra être réaliste, compter sur la solidarité de nos lignes et exploiter chaque micro-possibilité. "