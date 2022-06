Red Flames : quatre joueuses, dont Jarne Teulings, quittent la sélection d'Ives Serneels

Jarne Teulings, Shari Van Belle, Marie Detruyer et Zenia Mertens ont quitté la sélection des Red Flames en pleine préparation pour l'Euro féminin de football en Angleterre cet été, a communiqué mercredi la fédération belge de football.

A la veille du match amical de préparation contre l'Angleterre, il s'agit d'une petite surprise de voir Jarne Teulings quitter le groupe, elle qui a remporté le championne et la Coupe de Belgique nationale avec Anderlecht cette saison et compte plusieurs titularisations avec la Belgique, en qualification pour la Coupe du Monde notamment. "Jarne a un beau profil, intéressant pour l'équipe mais pour cette sélection il faut vraiment regarder en fonction de chaque position et chercher l'équilibre global", a précisé le sélectionneur Ives Serneels à notre micro.

Ce premier choix opéré au sein du groupe est sans doute moins surprenant pour les trois autres joueuses, moins souvent appelées à monter au jeu avec l'équipe A. "J'ai parlé avec les quatre joueuses, en insistant sur le fait qu'elles avaient montré de bonnes choses pendant la préparation. Mais l'Euro sera très différent des matches contre l'Albanie par exemple, où on joue de manière plus dominante. Je leur ai dit aussi clairement qu'elles auront un futur avec cette équipe. Ce qui est très bon pour moi comme coach, c'est de pouvoir prendre des choix purement sportifs, comme ceux-là. Il n'y a pas d'extra-sportif qui vient perturber."