Red Flames : "Quand toutes les joueuses ne sont pas à 100% ça devient difficile contre n’importe quelle équipe"

Tessa Wullaert a apprécié l’évolution des Flames au fur et à mesure de la rencontre mais regrette le but encaissé en fin de match : " Je pense qu’on a eu une première mi-temps très difficile. On ne trouvait pas l’espace pour créer des occasions. Il n’y avait pas assez de mouvement. En deuxième mi-temps, c’était mieux. On a créé des occasions et on a marqué. Mais quand tu mènes 2-1 à la fin, il faut tenir ".

Une égalisation qui peut peut-être s’expliquer par un petit manque de concentration : " Je pense qu’on doit se battre 94 minutes et pas 85. On va parler de ça et on va essayer de faire mieux le prochain match ".

Ce match amical face à la Slovénie a permis à certaines joueuses d’intégrer le noyau et de prendre de l’expérience, un point positif pour le futur des Red Flames : " C’est dans les matchs amicaux qu’il faut le faire. C’est bien qu’elles aient un peu de minutes. Mais il faut encore un peu s’adapter au jeu et à la vitesse. C’est bien pour elles et je pense qu’elles vont encore progresser beaucoup. Les automatismes sont très importants mais c’est dans les matchs comme ça que tu vas créer ça. Le prochain match, ce sont les Pays-Bas et je pense qu’on va encore essayer avec d’autres joueurs mais on va essayer de gagner là ".

Le match contre les Pays-Bas sera spécial puisque les Néerlandaises seront en pleine préparation de la Coupe du Monde, à laquelle les Belges ne participeront pas : " Elles vont être en forme et nous, on reviendra de vacances donc ça va être différent. Mais ça va être un beau match je pense, dans un stade plein. Ça va être un match très différent. Je pense que les Pays-Bas vont être dominants. Aujourd’hui, nous, on était dominants, donc ça va être différent. Mais on va tout donner et on verra le score ".

Un peu plus en difficulté lorsqu’elles doivent faire le jeu, les Flames doivent apprendre à dominer. " Je pense que les matches comme aujourd’hui, on doit d’office gagner. On avait beaucoup le ballon. On doit apprendre à gagner les matchs comme ça ".

Place maintenant au football de club et aux courses pour les titres auxquelles Tessa Wullaert sera attentive : " Je suis encore mon ancien club, Anderlecht, et j’espère qu’elles vont être championnes. C’est cool de voir qu’il y a encore beaucoup d’équipes qui peuvent être championnes ".