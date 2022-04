Red Flames, qualifs Mondial 2023 : Suivez le match Albanie - Belgique (Direct vidéo 18H30)

Les Red Flames ont conservé leur 20e place au nouveau classement mondial féminin FIFA publié vendredi dernier par la Fédération internationale de football.

Ce premier classement de l'année 2022 est toujours dominé par les Etats-Unis, devant la Suède. La France prend la 3e place au détriment de l'Allemagne, qui glisse au 4e rang, tandis que les Pays-Bas complètent le top 5.

Depuis le dernier classement publié en décembre, la Belgique a remporté la Pinatar Cup, un tournoi amical disputé en Espagne, où les Red Flames ont battu la Slovaquie (FIFA 44) 4-0, la Russie (FIFA 25) et les Pays de Galles (FIFA 31) aux tirs au but, ces deux derniers matches s'étant terminés sur un score vierge.

Les troupes d'Ives Serneels vont jouer en avril des matches de qualification pour la Coupe du monde 2023. La Belgique affrontera l'Albanie (FIFA 75) le 7 avril et le Kosovo (FIFA 112) cinq jours plus tard. En juin, trois matches amicaux sont prévus contre l'Angleterre (FIFA 8) le 16, l'Autriche (FIFA 21) le 26 et le Luxembourg (FIFA 116) le 28. Suivra la phase finale de l'Euro en juillet en Angleterre. Les Red Flames y seront opposées à l'Islande (FIFA 18), la France (FIFA 3) et l'Italie (FIFA 14).

Ce jeudi soir, suivez Albanie - Belgique en direct vidéo dès 18H30.