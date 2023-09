Red Flames : l’envol de Jassina Blom, de Tenerife à Glasgow

La joueuse le reconnaît aussi : comme le bon vin, la maturité lui fait du bien. "C’était plus difficile pour moi quand j’étais jeune. Je n’avais pas toutes les armes et toutes les informations nécessaires pour bien prendre soin de moi et bien gérer ma vie… Mais maintenant je me connais mieux. Je connais mon corps, je sais comment en prendre mieux soin, je sais quand j’ai besoin d’un peu d’extra à l’entraînement, je sais comment et quand mieux me reposer. Je me sens vraiment très bien pour le moment".

Une confiance qui rejaillit sur le terrain, même si c’est une nouvelle fois en tant que "super sub" que la gauchère a brillé contre les Pays-Bas. Avec son style de jeu tout en puissance, ses courses intelligentes et son état d’esprit, Blom a clairement aussi participé à l’animation du jeu des Red Flames. Une des marques de fabrique de Blomadinho se dégage rapidement quand on la voit jouer : l’intensité. "Je suis comme ça, c’est une de mes qualités : je donne toujours tout. C’est vrai, j’ai une vraie mentalité de gagnante, on peut le dire. Si je rate quelque chose et qu’on ne gagne pas, ça peut me poursuivre une semaine ! Je veux juste toujours gagner".



Certaines Néerlandaises ont d’ailleurs un peu en travers de la gorge l’explosion de joie de la buteuse belge, quand elle a offert la victoire aux Red Flames dans les arrêts de jeu. Un style démonstratif qui tranche avec la gentillesse et le côté presque un peu timide de Jassina en dehors du terrain.