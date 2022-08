Red Flames : il y a 11 ans, Tessa Wullaert faisait ses débuts en équipe nationale

Il y a 11 ans, Tessa Wullaert faisait ses débuts avec les Red Flames. Avec un but à la clé pour donner la victoire à la Belgique.

Indéboulonnable dans l’équipe d’Ives Serneels, Tessa Wullaert a déjà un beau vécu avec les Red Flames. Ce 20 août, cela fait 11 ans exactement que l’attaquante débutait sous la vareuse nationale.

Titulaire face à la Russie en 2011, Tessa en a profité pour inscrire son premier but lors de cette première sélection. Et depuis, la nouvelle joueuse du Fortuna Sittard a bien augmenté ses lignes de stats. Elle compte 113 sélections et 67 buts.

En 11 ans, la Belgique est aussi passée de la 32e place mondiale à la 19e après le bel Euro qui a vu les Flames être éliminées en quart de finale face à la Suède à la toute dernière minute de jeu.