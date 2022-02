Red Flames : en route vers la Pinatar Cup, avec les qualifications du Mondial en point de mire

"Le fait que les autres équipes soient moins bien classées ne compte pas trop pour moi. Nous devons simplement essayer de battre la Slovaquie, qui nous attendra dans son camp et postera de nombreuses joueuses derrière le ballon. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai préféré disputer cette compétition et pas l'Algarve Cup (où des pays de premier plan sont présents, ndlr)", a expliqué Serneels, faisant référence aux matches contre le Kosovo et l'Albanie.

Serneels a convoqué 28 joueuses pour la Pinatar Cup, dont six manqueront le premier match car elles disputeront d'abord un amical contre l'Espagne U23. Certaines pierres angulaires manquent à l'appel avec les blessées de longue date que sont Kassandra Missipo, Ella Van Kerkhoven et Elena Dhondt. "Elles sont sur la bonne voie", a assuré le sélectionneur, n'excluant pas les voir à l'Euro.

La Belgique a repris la deuxième place de son groupe qualificatif pour le Mondial à la faveur d'un large succès contre la Pologne fin novembre (4-0) à Louvain. Elle va devoir se maintenir à cette position si elle veut disputer les barrages.