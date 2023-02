Red Flames : en Angleterre, il va falloir rallumer le feu

Et maintenant… il va falloir un nouveau souffle sur les braises pour qu’elles reprennent. Après une année 2022 contrastée, les Red Flames se trouvent à un tournant. Privées de Coupe du monde l’été prochain, Tessa Wullaert, Nicky Evrard et leurs équipières vont devoir oublier leur frustration et prouver une nouvelle fois que "ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort(e) s"…

Parce que malgré la douche froide d’octobre et l’élimination en barrage pour le Mondial, il va falloir continuer à avancer. Le temps accordé par cette contre-performance doit servir à quelque chose. Les Red Flames doivent prouver que cette défaite au Portugal n’était qu’un couac, de dimension certes, mais qui peut aussi déboucher sur une vraie remise en question et une évolution.

Évidemment, il y a du travail pour transformer la déception en motivation et tout ne se fera pas du jour au lendemain. Mais les Flames ont construit des bases et sont désormais clairement respectées. Un an après avoir remporté la Pinatar Cup face à la Slovaquie, le Pays de Galles et la Russie, voilà désormais les Belges invitées par les championnes d’Europe elles-mêmes, dans "leur" tournoi, l’Arnold Clark Cup. La Belgique y rencontrera l’Angleterre, l’Italie et à la Corée du Sud, trois nations qualifiées pour la prochaine Coupe du monde et c’est clairement une reconnaissance dont elles devront se montrer dignes. Surtout que jouer des matches de ce niveau, c’est aussi l’occasion de (se) prouver que la Belgique avait sa place dans un avion vers l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Cela ravivera peut-être quelques regrets en cas de bons résultats, mais tant pis.