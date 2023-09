Red Flames – Cayman ne digère pas l’égalisation de l’Ecosse : "Ça nous fait mal parce qu’on a l’impression d’avoir perdu le match"

Après un beau succès face aux Pays-Bas lors de la première journée de Ligue des Nations, les Red Flames ont concédé le partage dans les derniers instants ce mardi en Ecosse. Malgré ce résultat, les Belges occupent toujours la tête de leur groupe, mais l’heure était tout de même à la déception pour Janice Cayman, au micro de Lise Burion : "C’est très frustrant. Ça nous fait mal parce qu’on a l’impression d’avoir perdu le match. Même si on a quand même encore gagné un point. Mais quand on voit les images et qu’on voit que c’est hors-jeu, ça n’aide pas".

Après avoir battu un des deux ogres du groupe, la Belgique voulait enchaîner face à l’adversaire qui semblait être le plus abordable dans ce groupe 1. Sur un dernier coup franc propulsé au fond des filets par Howard de la tête, les Flames ont dû se résigner au partage et l’ancienne lyonnaise les raisons de cette égalisation : "Je pense qu’on n’était plus trop soudé. Peut-être qu’on ne doit pas faire la faute. Mais je pense qu’on était là en nombre. Après, il faut essayer de dégager le ballon, mais l’Ecossaise était juste devant nous".

Longtemps dominées, les Flames avaient pourtant trouvé l’ouverture peu après la mi-temps, ce qui leur avait permis de quelque peu retrouver leur football : "En première mi-temps, on n’était pas tout à fait là. Mais on s’est rattrapé en deuxième mi-temps. On a eu de belles occasions qu’on doit mettre au fond comme ça, on plie le match. Malheureusement, ça ne s’est pas fait aujourd’hui".

Marie Detruyer a eu deux balles de break, mais n’est pas parvenue à les convertir. Un manque d’efficacité dont Janice Cayman ne lui tiendra pas rigueur : "On est là comme équipe. Marie, ce sont ses premiers matchs avec nous. Elle travaille beaucoup défensivement, donc ça manque un peu de fraîcheur devant le but. Mais elle était en place aussi, il ne faut jamais dire que c’est la faute de quelqu’un".

Après 50 minutes compliquées, les Flames ont retrouvé du mordant après leur but et ont fait jeu égal, tout en se créant plus d’occasions que leur adversaire : "Je pense qu’à ce moment-là c’est important de mettre un deuxième but parce qu’on était bien parti. Vers la fin, on sait que c’est un des points forts de l’Ecosse de mettre des ballons dans le rectangle et essayer de mettre une tête. Malheureusement, ça s’est fait à la fin".

Il faudra donc retenir les leçons de cette fin de match, et pour Cayman, elles sont assez claires : "Croire en nous et nos qualités, mais aussi rester concentré vraiment 90 minutes. Il faut apprendre des moments comme ça et rester concentré. On a quatre points, ce n’est pas mal non plus".

Avec quatre points sur six, la Belgique est donc toujours en tête de son groupe. Une petite surprise, même si au vu de la physionomie de la rencontre de ce mardi, il y avait sans doute la place pour plus : "Ce n’est pas mal. On n’y aurait peut-être pas cru avant. Mais je pense que là, c’est quand même un goût amer parce que j’aurais quand même bien voulu avoir les six points".

Prochaine échéance, une double confrontation face à l’Angleterre qui sera décisive pour la suite de la compétition : "Je pense que tout le monde doit rentrer en club maintenant, travailler dur, et après être prêt pour les deux matchs face à l’Angleterre".