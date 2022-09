Red Flames : avant de jouer les barrages il faudra d'abord... comprendre leur mode d'emploi

Les Red Flames ne peuvent plus se qualifier directement pour la Coupe du Monde 2023. Elles devront passer par les barrages. Pour assurer leur participation à ces "playoffs", les Belges doivent tout d'abord gagner en Arménie puis elles devront attendre. Attendre les résultats des autres groupes, pour espérer bénéficier d'une route un peu moins longue et moins semée d'embûches vers l'Australie et la Nouvelle-Zélande...

Et si l'issue de la rencontre à Erevan ne fait pas trop de doute (malgré tout le respect que l'on doit porter à l'Arménie, il y a tout de même 120 places d'écart entre les Arméniennes et les Belges au classement FIFA et la Belgique avait signé la plus large victoire de son histoire en qualification à l'aller, en s'imposant 19-0), c'est après que ça va se corser. En plus des nerfs, ce sont aussi les neurones des supporters qui vont être mis à rude épreuve pendant les barrages !