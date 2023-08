Red Dead Redemption sur Switch : un portage techniquement réussi ?

Si on en croit les analyses de Digital Foundry ou le test de technique de Switch Up, RDR tourne plutôt bien ! La résolution est de 1080p en dock sur une télévision et de 720p sur l’écran, ce qui est donc plutôt idéal vu les conditions, et même mieux que les jeux originaux. Graphiquement aussi, le nouveau portage améliore la situation, mais de très peu. On note de petits enjolivements par-ci, par-là, comme certaines ombres ou reflets. La version PS4 n’est que très légèrement meilleure, sur l’aliasing notamment. Côté framerate, même bilan. 99% du temps, le jeu se maintient à 30 FPS, ce qui n’était pas le cas par le passé.