Red Dead Redemption débarque sur Switch, et se fait démolir par les fans

Le premier volet de Red Dead Redemption, signé Rockstar Games et Take-Two Interactive, sera prochainement disponible sur PlayStation 4 et Nintendo Switch, dans une version numérique.

Une nouvelle qui aurait pu plaire aux fans de la franchise, mais qui a plutôt été mal accueillie. En effet, Rockstar Games n’a pas sorti le grand jeu mais s’est contenté du strict minimum, avec un simple portage de la version PlayStation 3 et Xbox 360. Pas de Remaster au programme, donc, comme ce fut le cas pour GTA The Trilogy Definitive Edition.

Pire encore, cette nouvelle version qui n’a nouveau que le nom est facturée au prix fort. Comptez 49,99 euros pour le titre et le DLC Undead Nightmare. Soit cinquante euros pour un jeu sorti en 2010… le tout sans la présence du mode multijoueur, qui fut mis à jour régulièrement après sa sortie.

Bref, Rockstar semble une fois de plus se moquer des joueurs. Et ceux-ci ont exprimé leur colère sur Twitter, Reddit, et YouTube. Un petit détour dans les commentaires sous la vidéo ci-dessous suffit à réaliser que les joueurs en ont marre du manque de respect de Rockstar Games et Take-Two.

De son côté, Strauss Zelnick, PDG de Take-Two, ne trouve pas le prix de cette nouvelle version totalement exagéré. "C'est juste ce que nous pensons être le prix commercialement exact pour cela". Il a également noté l'inclusion de Undead Nightmare dans le portage Switch et PS4, qualifiant le DLC sur le thème des zombies d'"excellent jeu autonome à part entière lors de sa sortie initiale, donc nous avons le sentiment qu'il s'agit d'une excellente offre groupée pour la première fois, et certainement d'une excellente valeur pour les consommateurs”, peut-on lire sur le site Eurogamer.