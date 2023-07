Red Dead Redemption bientôt sur Nintendo Switch : la rumeur court

Cela fait 13 ans que le western-like de Rockstar est sorti sur Playstation 3 et Xbox 360. En 2018, la licence s’offrait un préquel avec Red Dead Redemption II sur PS4 et Xbox One.

Mais entretemps, les joueurs et joueuses qui ont adoré le deuxième opus et qui voulaient découvrir le premier se sont heurtés à un mur : s’ils ne disposent pas de consoles "rétro", ni d’une Xbox actuelle, ce n’est tout simplement pas possible.

Et là, l’espoir renaît : un internaute s’est amusé à inspecter le site de Rockstar et a déniché une information intéressante.