Red Dead Redemption 2 : un mod transforme Arthur en fermier et c’est très satisfaisant

Celles et ceux qui ont joué à Red Dead Redemption II savent que l’aventure recèle de magouilles, d’affaires louches et d’honneur. Arthur (le héros de ce deuxième opus) ne connaît pas le repos : entre faire des braquages, gérer sa relation amoureuse tourmentée avec Mary et échapper aux forces de l’ordre corrompues, Arthur n’en mène pas large.

C’est pourquoi la communauté des joueurs de RDRII a décidé qu’il était désormais temps pour Arthur de connaître une vie plus calme ou plus rangée : un mod est désormais disponible pour la version PC du jeu où Arthur peut s’essayer à d’autres métiers, plus tranquilles.