Red Dead Online est littéralement déserté à cause d’un bug

La version en ligne de Red Dead Redemption a connu de meilleurs jours. Officiellement délaissé par Rockstar Games, le jeu est désormais victime d’un bug qui transforme le titre en véritable ville fantôme.

Comme l’explique PC Gamer, un bug touche les serveurs de Red Dead Online et supprime les NPC (non-player character), soit les personnages non jouables, ainsi que les animaux sauvages. Comme on peut le voir sur cette publication Reddit, le joueur se retrouve donc seul dans un monde sans vie. Autant dire qu’on est loin des grandes heures du jeu.