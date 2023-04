Red Bull Solo Q : la finale nationale se déroule au Spirito ce lundi 1er mai

De leur côté nos voisins français ont déjà eu droit à leur finale nationale, organisée d’une main de maître par nos confrères de One Trick Production. C’est devant un peu plus d’une centaine de milliers de spectateurs que Chips, Noi, Trayton et Alderiate ont eu la chance de voir émerger leur nouveau champion national !

Et pour le coup, c’est un nom relativement connu qu’on a pu retrouver en finale… Le seul et l’unique KRAKMO !