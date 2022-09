Red Bull nie tout dépassement du plafond budgétaire en 2021

La FIA établit dans ses statuts deux types d’infractions – mineure en deçà de 5% du plafond, ou importante au-delà de 5% – et des sanctions allant d’une simple réprimande ou amende financière à l’exclusion du championnat, en passant par des retraits de points au championnat pilotes et/ou constructeurs.

Selon Auto motor und sport, une des écuries aurait dépassé de manière "considérable" le plafond, évoquant un "séisme" s’il s’agissait de Red Bull.

En 2021, Verstappen avait obtenu le titre mondial lors du tout dernier Grand Prix à Abou Dhabi face à Lewis Hamilton, après une fin de course entachée d’une polémique à cause d’une procédure de voiture de sécurité non réglementaire qui avait redistribué les cartes.