Red Bull Half Court, le tournoi de basket 3x3 à la recherche des meilleurs joueurs de Streetball

Le Red Bull Half Court est un tournoi mondial de basket 3x3 où tout est question de vitesse, d'attaque et de points à marquer. Les joueurs s'affrontent sur un demi-terrain et les matchs durent 10 minutes ou jusqu'à ce qu'une équipe ait marqué 21 points. Il s'agit donc d'un match intense, avec de nombreux remplacements rapides.

Il y a une compétition séparée pour les hommes et les femmes. Pour chaque Qualif, 16 équipes masculines et 8 équipes féminines peuvent s'inscrire. Chaque groupe est composé de 4 équipes . Dans chaque groupe, chaque équipe joue une fois contre l'autre. Les deux meilleures équipes de chaque groupe (c'est-à-dire les équipes ayant le score Own the Court le plus élevé) se qualifient pour les knock-outs.