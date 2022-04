Red Bull Flick : début des inscriptions pour le qualifier belge !

Ce mardi c’est le début du Red Bull Flick, le tournoi de Counter Strike : Global Offensive ouvert à tous. Cette année, la grande finale nationale aura d’ailleurs lieu le 21 mai au Sportpaleis d’Anvers lors du prestigieux PGL Major Antwerp 2022 ! Alors si tu gères CS : GO et que tu as un coéquipier disponible, inscris-toi aux qualifiers belges mais fais vite, le premier c’est déjà ce mardi !