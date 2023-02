Avec un taux de fréquentation de plus de 70.000 visiteurs par an et près de 7 tonnes de tri l’année, il n’était pas rare d’arriver à la barrière du recyparc de Nivelles et de se voir refuser l’accès. En cause : des containers remplis d’une multitude de déchets recyclable. A noter que l'on tire également un bilan positif pour le recyclage de déchets médicaux en PVC : jusqu’à un million de tonnes pourrait être recyclé par an.

Avec l’ajout de nouvelles matières potentiellement recyclable tels que le verre plat, le plâtre ou encore le plastique dur, le recyparc de Nivelles méritait bien d’une nouvelle structure de rajeunissement 25 ans après sa première mise en service. Ecoutez Marianne Virlée au micro de C’est pas fini..

Un nouveau parc qui permettra de réduire le temp d’attente d'apport des déchets, ,une meilleure fluidité et sécurité.

Un projet de digitalisation : Cerise sur le gâteau, le parc de Nivelles disposera d'une technologie dernier cri qui permettra de comptabiliser en temps réel le contenu des conteneurs. Le poids sera disponible sur le site internet du Brabant Wallon pour éviter de vous faire déplacer inutilement ( si le conteneur est rempli par exemple) et les plages horaires qu'il faut éviter si vous ne voulez pas faire la file. Décryptage dans la séquence "Marianne Virlée râle près de chez vous" dans C’est pas fini sur VivaCité.