Recyclez pour la Saint-Valentin : transformez les messages de votre ex en papier toilette

Pour les plus rancuniers et rancunières, une société australienne a lancé la campagne "Flush your ex", comprenez : "Tirez la chasse sur votre ex" en français.

La marque écoresponsable s’est lancée en 2012 dans la fabrication de papier toilette en fibres de bambous 100% recyclées et s’est fait connaître pour ses campagnes publicitaires décalées.

Cette année, on vous propose donc de recycler les lettres d’amour, sms et autres conversations Whatsapp de votre ex en papier toilette. Si vous êtes intéressé, il suffit d’envoyer un mail avec lesdites déclarations et de passer commande. De quoi trouver une utilité à tous ces messages "merdiques", aider à tourner définitivement la page et surtout, après, de s’en laver les mains.

Et pour celles et ceux à qui cela ne suffirait pas, vous pouvez déclarer que votre relation est complètement terminée, grâce à la "preuve de recyclage" à poster sur les réseaux sociaux que la société propose à tous ses utilisateurs.

Pour les amis des animaux, le zoo d’El Paso, au Texas, vous offre une autre façon d’opérer votre vengeance en donnant le nom de votre ex à un cafard. Une pratique dont on vous avait déjà parlé et qui rencontre toujours un beau succès à l’approche de la fête des amoureux ou à ceux qui voudrait "faire leur fête" à leur ex.