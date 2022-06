Aux quatre coins de la Belgique, l’asbl Dung Dung collecte des cheveux coupés. Ces cheveux, récupérés chez des coiffeurs partenaires, serviront de matière première pour absorber des hydrocarbures en cas de pollution de rivière. Éléments d'information avec Virginie Hess, Raconteuse de nature dans l'émission "La Grande Forme".

Recycler vos cheveux pour leur donner une nouvelle vie ? C'est possible ! Le geste semble anodin, mais il s’inscrit dans un mouvement plus vaste où le cheveu coupé n’est plus considéré comme un déchet, mais comme une matière recyclable aux propriétés impressionnantes et aux applications multiples.

Ce projet est né en plein confinement à l’initiative de Patrick Janssen, créateur d’entreprises qui souhaitait se lancer dans une nouvelle aventure, en quête d’impact environnemental. Avec Hair Recycle, Le cheveu coupé n’est plus considéré comme un déchet, mais comme une matière recyclable et réutilisable aux propriétés étonnantes. Une démarche qui s’inscrit pleinement dans les valeurs de l’économie circulaire. Aujourd’hui, plus de 450 coiffeurs ont décidé de participer à Hair Recycle.