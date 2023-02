Recycler les vieilles pales d’éoliennes dans nos routes : une solution qui séduit des industriels wallons

Dans les vastes bâtiments du centre "Terre et Pierre", les tapis roulants amènent des petits morceaux de pale d’éolienne dans les broyeurs. Les différents composants sont triés. "Il y a des matériaux de garnissage comme du bois et de la mousse, on trouve aussi des matériaux métalliques comme de l’aluminium qui sert de protection contre la foudre, nous détaille Jean-Michel Clanet, l’un des chercheurs. Une fois que tous ces éléments sont enlevés, il reste le composite en fibres de verre."

Ce sont ces fibres de verre, qui ont l’apparence d’aiguilles à la sortie des broyeurs, que le centre Terre et Pierre a cherché à valoriser dans le béton. "Ces fibres vont renforcer les propriétés du béton, notamment à la flexion, reprend Stéphane Neirynck, le directeur du Centre Terre et Pierre. Cela est intéressant pour des applications spécifiques, comme par exemple les barrières d’autoroute où on a besoin d’une certaine flexibilité du béton pour absorber un choc avec une voiture. Avec ce procédé on augmente d’une vingtaine de pourcents les propriétés du béton."

Selon le centre Terre et Pierre, au décompte total, on parviendrait ainsi à recycler 90% de la pale d’éolienne. Pour le directeur Stéphane Neirynck, la solution développée par le projet Recypale pourrait séduire le secteur éolien, l’argument des pales non recyclées étant régulièrement utilisé par les opposants. "On a parfois vu des photos de cimentières de pales d’éoliennes enterrées dans le sol. Il s’agit pour le secteur éolien d’avoir une solution pour le recyclage de l’ensemble des composants de l’éolienne."