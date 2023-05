Recycler les bouteilles de bière... pour se protéger des rayons UV du soleil.

Le géant de la bière belgo-brésilien, qui compte des marques reconnues comme Corona ou Leffe, propose une mousse régionale au Pérou qui porte le nom d'Arequipena Beer, en écho à une ville pas comme les autres : Arequipa. C'est en effet l'une des destinations où le rayonnement des UV est l'un des plus puissants dans le monde. On connaît les ravages que peuvent faire les rayons du soleil sur la peau : risque de cancer, vieillissement prématuré, allergies...

D'une campagne de communication à un message de santé publique, il n'y a qu'un pas... Arequipena Beer a recyclé 400 bouteilles de bière en verre en tuiles, designées par Sandro Angoaldo et Eddy Mérida. Celles-ci ont été utilisées pour concevoir des abris anti-UV.

Le projet prend la forme de petits refuges sous lesquels on peut s'abriter à divers endroits de la ville.

Non seulement le projet propose une solution concrète immédiate pour se préserver des effets du soleil mais il sensibilise aussi les Péruviens sur les dangers d'une exposition trop forte ou prolongée. Sur les tuiles, on trouve en effet des QR Codes qui renvoient vers des conseils et même la possibilité de dépister le cancer de a peau par le biais de l'association" Por un Peru sin Cancer" ("Pour un Pérou sans cancer").