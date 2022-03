Recyclage : le grand enfumage ?

Le recyclage est une étape mais il n’est qu’un alibi et il ne va pas tout résoudre. Pour Zero waste, c’est le système qui doit être plus cohérent et mieux pensé. Il faut déjà que les entreprises jouent le jeu en mettant sur le marché des produits qui sont vraiment recyclables ou qui ont des durées de vie plus longues. Tout comme pour les particuliers ou encore dans les camps scouts, Zero Waste organise, dans les entreprises, des ateliers pour apprendre à réduire les déchets.

Il est important aussi de réfléchir au-delà du recyclage. Il y a d’autres solutions, basées sur l’écoconception.

Au niveau du citoyen, il y a plein de choses qu’on ne devrait même pas jeter. Il faut investir dans le réemploi, la réparation, la seconde main, la consigne, développer des initiatives à l’échelle locale.

"Le message de Zero Waste, c’est de dire que ce n’est pas si compliqué de réduire ses déchets, cela ne coûte pas spécialement plus cher. Pour la réparation, beaucoup de repair cafés existent en Belgique. Il y a des magasins de seconde main, des objets réutilisables comme une gourde, une boîte à tartines, des masques réutilisables, qui nous permettent aussi de faire des économies à long terme."