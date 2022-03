Recyclage des smartphones : des progrès mais peut mieux faire

Après un démarrage poussif au début des années 2010, le secteur a connu ces dernières années une nette accélération tant du côté du reconditionnement (remise en état des appareils usagés) que du recyclage des composants (métaux, terres rares, plastiques...).

D'après Persistence Market Research, 11% des appareils vendus dans le monde sont reconditionnés. Un taux "inférieur à celui d'autres produits électroniques" mais néanmoins "en hausse" grâce aux progrès réalisés en matière de collecte et réparation, souligne ce cabinet.

"De plus en plus d'acteurs mettent en place des programmes de recyclage en raison de la pression réglementaire et de la pression des consommateurs", abonde Thomas Husson, analyste chez Forrester. "On est sur des taux encore faibles mais ça commence à décoller."

Pour les associations environnementales, les progrès restent insuffisants. "Seuls 20% des déchets électroniques sont recyclés", rappelle Claudia Bosch, de l'ONG catalane Setem. "On pourrait faire beaucoup plus", insiste-t-elle.