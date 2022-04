Reculer pour mieux marquer : le "centenaire" Leandro Trossard toujours aussi efficace avec Brighton

Quoi de mieux que de marquer un but victorieux à la 90e minute pour fêter son 100e match sous les couleurs de Brighton&Hove Albion ? Leandro Trossard a fait les choses en grand ce samedi pour permettre à son équipe de terrasser Tottenham et de ramener les trois points dans les derniers instants de la rencontre. Un but tout aussi beau que décisif avec un crochet enivrant et un pointu imparable.

Un deuxième but en deux matches pour le Diable rouge qui avait déjà marqué face à Arsenal la semaine précédente pour assurer un autre succès au Seagulls. Marquer contre les grosses écuries de Premier League, Trossard a d’ailleurs prouvé qu’il savait le faire. L’ancien joueur du Racing Genk avait fait trembler les filets contre Liverpool (2-2) et compte désormais 6 buts à son actif en championnat cette saison.