Recueillement en Israël : minutes de silence et sirènes en souvenir de l’Holocauste

Cette dernière avait été assassinée par les nazis en 1942, tout comme son mari et ses deux enfants. "Les leçons de l’Holocauste exigent de nous de ne jamais tolérer l’émergence et la diffusion de l’antisémitisme", a écrit la présidente de la chambre basse du Parlement allemand, dans le livre d’or de la Knesset.

Près de 161.400 survivants de l’holocauste vivent encore en Israël, selon les données des autorités. Leur moyenne d’âge est de 85 ans. Plus de 1000 d’entre eux ont plus de cent ans. Plus de six millions de Juifs ont été assassinés par le régime nazi durant la deuxième guerre mondiale.