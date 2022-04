Recrutement à la prison d’Haren : trop peu de candidats se sont manifestés

Autre élément qui justifie la pénurie et qui est sans doute le plus évident : le milieu carcéral ne séduit tout simplement pas. Pour le permanent syndical de la CGSP-prison : "Il y a des efforts qui sont faits pour rendre la profession attractive en changeant le nom de la fonction, par exemple. Mais peu importe l’appellation, on rentre toujours dans une prison, les personnes savent pourquoi elles passent un examen". Horaires difficiles, climat de violence… la prison est loin d’être un lieu qui fait rêver. Pourtant, Geert De Smet rappelle : "Il ne faut pas oublier que c’est une fonction qui a du sens. Elle a une utilité sociétale très importante."