Recrudescence du nombre de nouveaux cas de coronavirus aux Pays-Bas

En raison de la nouvelle vague de Covid-19, de plus en plus de personnes se font tester pour confirmer qu'elles ont bel et bien été contaminées.

La semaine dernière, les centres de tests néerlandais ont effectué plus de 32.000 dépistages, soit plus que les deux semaines précédentes réunies. Parmi ceux-ci, 68% étaient positifs, le pourcentage le plus élevé depuis début mars.

Hospitalisations en hausse

Le nombre d'hospitalisations est également en hausse chez nos voisins. Au cours de la semaine précédente, 268 personnes ont été hospitalisées pour une infection par le coronavirus. Il s'agit du nombre le plus élevé depuis la fin du mois d'avril.

Parmi elles, 22 ont été admises en soins intensifs, également le nombre le plus élevé depuis avril.