Recrudescence du Covid-19: "Je ne nous vois pas devant une catastrophe épidémiologique" estime Yves Van Laethem

"La quatrième dose, c'est-à-dire le deuxième rappel, est quelque chose qui va être recommandé au moment où on a le plus de risque d'en avoir besoin. C'est-à-dire à la fin de l'été, de manière à être prêt pour les saisons automnale et hivernale qui risquent d'être plus chahutées que la présente saison".

On le sait, la fin de l'été signifie inévitablement un retour en intérieur, le barbecue se transforme en fondue et les contaminations devraient remonter.

Rien n'indique pourtant que cette vague-là soit autre chose qu'une vaguelette comparé à ce que nous avons connu les deux années précédentes. "Je ne nous vois pas du tout devant une catastrophe épidémiologique avec une vague tsunamesque."

Des propos qui devraient rassurer le monde médical qui ne devrait pas faire face à un afflux de patients alors que les effectifs sont réduits durant l'été.