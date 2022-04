Récré au vert : quand la végétation remplace le béton

Dans certaines écoles, les récrés peuvent être bien compliquées, quand il fait chaud, à cause du béton au sol qui renvoie la chaleur.

A l’école communale de Wépion, les élèves se sont inspirés des cours Oasis à Paris, des cours de récréation remplies de végétation. Ils ont élaboré leur projet " récré au vert ". L’objectif ? Transformer leur cour de récré en un véritable oasis de verdure et de jeux ombragés. Leurs superbes maquettes et leurs idées de végétalisation viennent d’être soumises aux professeurs et aux architectes.

Dans un an, les élèves aurons une cour où il fait bon vivre et pourront faire la classe au dehors : les sciences, les maths et le français pourront être directement appliqués dans la nature.