Recovr, l'entreprise fintech d'un duo familial wallon chasse les impayés des PME

Les dirigeants de petites et moyennes entreprises le savent. Récupérer son dû est parfois un chemin de croix parsemé de mauvais payeurs, de délais interminables mais aussi et surtout de simples oublis. Un parcours du combattant qui expose régulièrement les PME à des problèmes de trésorerie dont un tiers mène à leur faillite. Afin d’apporter une aide constructive aux entreprises à travers le recouvrement rapide et automatisé de factures impayée, Alessandro et Gerardo Drappa ont créé en 2018 le logiciel Recovr. " D’une part Recovr centralise les données de factures et de paiement, ensuite il automatise et prend en charge toutes les étapes de suivi et de recouvrement des factures (de la réconciliation des paiements, les plans de rappels automatisés, jusqu’à la mise en demeure), enfin il permet enfin à ses clients de bénéficier d’une prise en charge, comprise dans l’abonnement, de procédures judiciaires comme la mise en demeure par un avocat, voire le recours à un huissier ", explique le duo familial.

Leur solution automatisée qui fonctionne par abonnement séduit déjà près de 200 entreprises sur le territoire belge. Lancée sur fonds propres, Rocovr a d’ores et déjà créé 14 emplois et compte engager de nouveaux profils dans les prochains mois. Sa dernière levée de fond à hauteur de 800.000€ lui permettra de toucher de nouveaux marchés en France, aux Pays-Bas et au Grand-Duché du Luxembourg.

Article du 11/11/21 mis à jour le 30/08/22