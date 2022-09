Recours devant le Conseil d’État contre le projet immobilier des "Ateliers des Remparts" à Binche

Une nouvelle étape dans le grand projet immobilier des "Ateliers des remparts" à Binche. Un collectif de riverains a introduit une requête en suspension et en annulation contre le projet selon Sud Info.

Ce projet est démesuré pour ces Binchois. Ce projet, c’est notamment un centre commercial de 8000 m², 170 logements et plus de 400 places de parking en plein cœur de ville dans le quartier des Pastures. Les riverains ont déjà plaidé leur cause devant une commission de la région wallonne et la Cellule de Recours pour les Implantations Commerciales, sans succès.

Alors que dans un premier temps les riverains souhaitaient que le projet soit réévalué, ils se tournent désormais vers le Conseil d’État pour annuler complètement le projet.