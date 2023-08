Recours contre la réforme bruxelloise du secteur des maisons de repos

C’est une particularité régionale ! A Bruxelles, deux tiers des lits ont été ouverts dans des structures privées commerciales qui dépendent souvent de grands groupes. Or aujourd’hui, 30% des lits seraient inoccupés. C’est pourquoi le ministre régional de la santé, Alain Maron, souhaite fermer la moitié d’entre eux afin de rééquilibrer l’offre en faveur du secteur public ou du secteur privé associatif. "Un des objectifs de la réforme est d’arriver à un secteur privé commercial qui ne représente pas plus de 50% du marché. On espère ainsi pouvoir dégager une somme évaluée à 18 millions d’euros afin d’améliorer la qualité de l’accueil dans toutes les maisons de repos".