Records pour l’Afrique et l’Asie, le Qatar catastrophique, plusieurs favoris à la trappe : le bilan du premier tour

Premier pays du Moyen-Orient à accueillir le tournoi planétaire, le Qatar a failli sportivement et présente le pire bilan sportif de l’histoire pour un pays hôte. Sans le moindre point, les hommes de Félix Sánchez Bas ont été éliminés sans jamais y croire et deviennent l’un des deux seuls pays hôtes à être sortis dès le premier tour, en plus d’être la pire attaque et la pire défense de l’histoire des pays hôte.