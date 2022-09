Records en Grand Chelem, longévité impressionnante et un Fedal historique : les chiffres fous de Roger Federer

Comment terminer cet article sur les folles statistiques du Suisse sans évoquer ce qui compte, probablement, le plus dans la tête d’un sportif : la victoire.

En 24 ans de carrière, Federer a remporté 1251 matches. Pour combien de défaites ? 275. Le record chez les hommes est détenu par Connors (1274) et le record absolu de 1442 victoires a été établi par Martina Navratilova.

Premier pensionnaire du mythique big 3 avant Nadal et Djokovic, Federer a marqué l’Histoire du sport. Certes, il ne détient pas (plus) le record du plus grand nombre de Grands Chelems, certes il a plus perdu qu’il n’a gagné face à ses rivaux historiques. Mais cet ancien ramasseur de balles du tournoi de Bâle a fait grandir le sport de par son style inimitable et son image qui frôle la perfection. Et ça, Djokovic, Nadal et Andy Murray (pour compléter le Big 4) l’ont bien compris en répondant présents pour les adieux du Maestro lors de "sa" Laver Cup.

Des adieux qui s’annoncent intenses pour l’émotif suisse mais aussi pour les amoureux de la petite balle jaune. Merci pour tout, champion.