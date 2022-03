Fan de terre battue, remporte son premier Grand Chelem à Roland Garros et à seulement 19 ans. Non, on ne parle pas de Rafael Nadal mais bien d’Iga Swiatek. Espagnol et Polonaise possèdent donc quelques similitudes. Une comparaison qui ne laissera pas la jeune championne indifférente, tant elle tient l’homme aux 21 majeurs sur un piédestal.

Après son sacre à Indian Wells, la joueuse de 21 ans faisait part de l’admiration qu’elle a pour le Taureau de Manacor. " Je ne sais pas si on peut dire que j’ai une amitié avec Rafa, honnêtement, parce que le simple fait de pouvoir lui parler est une expérience incroyable pour moi".

En plus d’être un collègue, le protégé de Carlos Moya est avant tout un modèle pour Swiatek. "Il est une énorme source d’inspiration, surtout sa finale de l’Open d’Australie que j’ai regardée dans les tribunes, c’était incroyable. C’est un homme qui n’abandonne jamais et je voudrais avoir la même confiance en moi. Et aussi continuer à aller de l’avant, quoi qu’il arrive. Je pense donc qu’il est un modèle pour beaucoup de gens, mais pour moi, je suis simplement une grande fan ".

Si 2020 aura été un conte de fées en remportant son premier titre majeur lui permettant de se faire connaitre aux yeux de tous, 2022 est pour l’instant l’année de la confirmation pour Swiatek. Un enchaînement souvent compliqué pour les sportifs de haut niveau et particulièrement dans le tennis féminin qui se cherche une nouvelle patronne depuis un certain temps déjà. Après avoir remporté deux WTA 1000 (Doha et Indian Wells) et en devenant la nouvelle numéro un du circuit, la jeune joueuse aura-t-elle les épaules assez larges pour supporter cette lourde responsabilité et tout ce que cela implique ? Seul l’avenir le dira, mais une chose est sûre, elle semble déterminée à garder sa couronne pour un petit bout de temps !