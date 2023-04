Record Store Day : les disquaires indépendants à l'honneur

Les disquaires indépendants de Belgique seront à l'honneur samedi à l'occasion du Record Store Day 2023. Mélomanes et collectionneurs sont invités à pousser la porte de leur boutique favorite afin de découvrir des albums édités spécialement à l'occasion de cette journée musicale déclinée dans plusieurs pays. Une trentaine de disquaires participent à cette action, au nord comme au sud.

Cette année, c'est le groupe électro-punk flamand Compact Disk Dummies qui a été désigné ambassadeur de l'événement en Belgique. Pour l'occasion, tout achat effectué chez un disquaire participant donnera droit à un disque en édition limitée du duo originaire de Desselgem.

L'accent de cette nouvelle édition a été mis sur le vinyle, un produit culturel au doux parfum de nostalgie qui effectue un retour en force depuis quelques années. Si la vente de vinyles a même dépassé celle des CD aux États-Unis en 2022, les deux supports sont encore au coude à coude en Belgique selon les derniers chiffres de la Belgian Recorded Music Association (BRMA). En 2021, les vinyles représentaient 44,37% des supports fixes vendus, contre 48% pour les CD.

2022 a été une nouvelle année exceptionnelle pour le vinyle

Au total, la vente des galettes noires a rapporté pas moins de 8,69 millions d'euros en Belgique en 2021, un record au cours des dernières années et une augmentation du chiffre d'affaires de 78% en un an. Et il semble que les amateurs des disques microsillon n'ont rien perdu en 2022 de leur amour pour ce support vintage. "2022 a été une nouvelle année exceptionnelle pour le vinyle. Ce support musical unique continue de consolider sa position sur le marché physique année après année grâce à un public fidèle et croissant", souligne Olivier Vandeputte directeur de BRMA.

Malgré ces chiffres encourageants, le streaming représente tout de même 75% du chiffre d'affaires total de la musique en Belgique et a engrangé 68,27 millions d'euros en 2021. Les disquaires indépendants se font quant à eux de plus en plus rares, bien qu'aucun recensement officiel ne quantifie le phénomène en Wallonie et à Bruxelles.