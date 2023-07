Record planétaire battu deux fois en deux jours : le 4 juillet 2023 est le jour le plus chaud jamais enregistré sur Terre

D'après nos confrères du Huffingtonpost, voici quelques conséquences attendues : l’été 2022 qui nous a paru extrêmement chaud deviendrait un été moyen d’ici 2100, la mer augmenterait de près d’un mètre et grignoterait les littoraux, deux tiers des stations de ski dans les Alpes manqueraient de neige, les déluges et les tempêtes deviendraient de plus en plus récurrents. En France, les pluies intenses augmenteraient de 20%.

On évoque également certaines cultures qui seraient abandonnées au profit de végétations moins gourmandes en eau comme le blé qui serait remplacé par le sorgho pour faire entre autres la pâtisserie. Suite aux sécheresses qui se reproduiront de plus en plus souvent, les fruits seront plus petits et déformés tout comme les pommes de terre au point que "les industriels ne pourront plus en faire des frites" évoquent nos confrères.