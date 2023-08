Record national et première belge en finale d'un 400m aux Mondiaux, l'exploit de Bolingo : "Je sens que je suis devenue une athlète mature"

Cynthia Bolingo a vécu et procuré de magnifiques émotions ce lundi aux championnats du monde d’athlétisme. La Belge a battu le record de Belgique du 400m et est devenue la première belge à se qualifier pour une finale de championnats du monde sur la distance.

Bolingo était forcément très heureuse au micro de David Bertrand : "Sur le hot seat j’ai cru que j’allais faire une crise cardiaque. Le niveau est juste incroyable. Avec un 49.9, je me retrouve presque sur la sellette. Je suis vraiment fière de pouvoir faire partie de ce gratin".

Mais en terminant troisième de sa demi-finale, la Belge a dû attendre le résultat des deux courses suivantes pour apprendre sa qualification, au temps, pour la finale : "C’était super long. J’aurais voulu que ma coach soit à côté de moi. C’était interminable mais je suis tellement contente".

Avant d’entamer la compétition, Bolingo avait annoncé que la piste de Budapest était rapide et propice aux records. Ce qu’elle ne savait pas, c’est qu’un record, c’est elle qui allait le battre en étant la première belge à passer sous la barre des 50 secondes sur le 400m : "Je l’ai senti et ma coach m’a vraiment mise en confiance pendant tout le championnat. A chaque fois, elle me disait que ça allait, que j’avais le niveau pour. Elle fait un travail extraordinaire et elle n’est pas encore assez reconnue pour le travail qu’elle accomplit".

La Belge est très heureuse de la manière dont elle a géré sa course et ses émotions : "C’est vraiment comme j’aurais voulu que ça se passe. Je suis vraiment reconnaissante. Je suis restée concentrée du début à la fin et c’est là que je sens que je suis devenue une athlète mature".

Partie très vite, Bolingo a ensuite dû résister pour pouvoir terminer troisième et réaliser un chrono suffisant pour entrer en finale : "Je n’avais pas le choix. Je me suis dit que quitte à craquer à la fin, tant pis, il faut prendre des risques. Je préférais ce scénario-là que d’encore en avoir à la fin mais comme j’ai pris du retard au début, ne pas pouvoir rattraper les filles. Au final, ça ne s’est pas trop mal passé. Mais les trente derniers mètres étaient vraiment longs. Le fait d’être partie vite, ça m’a permis d’avoir ce rythme et heureusement que j’ai maintenu jusqu’à la fin parce que grâce à ça, je me qualifie avec un q. Mais dans une course rapide, ça m’a bien aidé".

Si elle n’y croit pas encore totalement, elle va désormais devoir se reconcentrer pour aborder la finale dans les meilleures conditions possibles : "On va tout donner en finale. Les compteurs seront remis à zéro pour tout le monde. On aura déjà toutes deux courses dans les jambes et même plus pour d’autres qui auront les relais mixtes en plus. Il faut se concentrer sur la récupération et advienne que pourra".

Avec cette qualification pour la finale, Bolingo fait donc partie des huit femmes les plus rapides du monde sur le 400m. Une donnée à laquelle la Belge a du mal à croire, tant son parcours a été chaotique, notamment suite à de nombreuses blessures : "C’est incroyable parce que ce n’est que mon deuxième championnat du monde, mon premier sur 400m et je suis vraiment contente de ne jamais avoir baissé les bras. Quand on y croit et qu’on a les objectifs, il faut vraiment tout faire pour les atteindre et surtout plus se concentrer sur le processus que sur le résultat".

Pour conclure, Bolingo avait une petite pensée sur ses besoins de récupération, mais aussi et surtout pour ses proches : "Je pense à un bain de glace, dormir et à des personnes, ma coach, ma maman, mon papa, mes frères et puis le staff médical qui fait en sorte que ma carcasse puisse tenir. Et à mes meilleurs amis bien sûr".