"Record historique" d'1,9 milliard de paiements électroniques et mobiles en 2021

L'année 2021 a totalisé 1,9 milliard de paiements effectués via une carte bancaire ou une application (Payconiq ou celles développées par les banques elles-mêmes), ce qui constitue un "record historique", indique jeudi Bancontact Payconiq Company. Il s'agit d'une hausse de 16% par rapport à 2020.

La crise sanitaire a indéniablement modifié nos habitudes de paiements, le smartphone et la carte sans contact devenant bien plus populaires qu'avant la pandémie. L'an dernier, 204 millions de paiements ont été opérés via l'application Payconiq ou une application bancaire, ce qui représente une hausse de 62% par rapport à l'année 2020 qui avait déjà connu une explosion des paiements mobiles (+88%).

Le code QR gagne en popularité selon Bancontact : 10,5 millions de paiements en 2021 ont été effectués via le scan d'un code QR à la caisse via une application, soit une augmentation de 54% en un an. Les règlements entre amis par ce moyen ont également progressé de 74% par rapport à 2020. L'entreprise considère que le code QR "va générer encore plus de paiements mobiles à brève échéance".

Les paiements sans contact

Autre tendance : les paiements sans contact qui deviennent la règle. Bancontact Payconiq Company a enregistré l'an dernier 822,7 millions de transactions effectuées sans contact, ce qui représente une hausse de 85% par rapport à 2020. Or, 2020 avait déjà connu une explosion de l'utilisation de ce moyen, avec 444,3 millions de transactions par ce biais.

Un cap "historique" a même été franchi en août où pour la première fois, les paiements en magasin sans contact ont été plus nombreux qu'en insérant sa carte bancaire dans le terminal. La tendance ne semble pas s'essouffler puisqu'en décembre 2021, 54% des transactions par carte ont été effectuées sans contact.

Les achats en ligne ont aussi progressé, de 35% à 224 millions de transactions. Le lecteur de carte est peu à peu délaissé, au profit du smartphone. En décembre 2021, 78% des paiements en ligne ont été effectués via une application.

Malgré ces tendances, les Belges ont également retiré un peu plus d'argent liquide en 2021 (+5%). "Rien d'étonnant à cela si on compare avec l'année exceptionnelle 2020, où nous avons vécu deux longs confinements, où nous sommes moins sortis, et où nous avons donc retiré moins souvent de l'argent aux distributeurs", avance Bancontact. Le nombre de retraits reste toutefois inférieur à 2019 (-31%).