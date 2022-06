Record du nombre d'excès de vitesse : 4,6 millions de PV en 2021, le plus grand nombre jamais enregistré

En 2021, le nombre d'infractions liées à la vitesse sur les routes belges a augmenté de 14,75% par rapport à 2020. Voici ce qui ressort des statistiques nationales de circulation. En tout, la police a constaté 4.659.808 excès de vitesse sur une année, soit le nombre le plus élevé jamais enregistré.

Plus d'appareils de contrôle

Selon la police fédérale, cette augmentation s'explique surtout par l'installation de nouveaux appareils de contrôle, notamment des radars tronçons, mais aussi par l'augmentation des effectifs dans les centres régionaux qui traitent les enregistrements des caméras de surveillance de la police fédérale.

Alcool, stupéfiants, téléphone au volant

La police fédérale note aussi une augmentation de 6,2 % du nombre de constats pour l'utilisation du téléphone au volant. Et souligne que "les parquets et les services de police accordent une attention toujours plus accrue à cette forme de distraction au volant."

En ce qui concerne la conduite sous influence de stupéfiants, une augmentation a également été constatée en 2021 par rapport à 2020 et 2019. Le nombre de procès-verbaux dressés en 2021 pour cette raison est en augmentation de plus de 20% par rapport à 2020. Selon la police fédérale, cette augmentation peut "être due à la simplification des dépistages", qui se font désormais par analyse salivaire plutôt que par prélèvement sanguin. Mais elle peut être aussi liée à "l’imposition plus systématique par les parquets du test salivaire lors d’un accident."