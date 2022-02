Record du monde pour ce train miniature jouant 20 œuvres classiques sur des verres d’eau

Le confinement imposé en Allemagne en début d’année 2021 a poussé les acteurs culturels à rivaliser d’imagination. Toute l’équipe du musée de train électrique miniature Miniatur Wunderland d’Hambourg a mis ce temps mort à profit pour battre un record du monde assez particulier : celui de la plus longue mélodie classique jouée par un train miniature (oui, on vous l’assure, ça existe !)

C’est un record du monde assez particulier qui vient d’être battu à Hambourg le 17 mars 2021, au sein du Miniatur Wunderland, qui abrite le plus grand réseau ferroviaire miniature du monde. Comme dans beaucoup d’autres villes européennes, les lieux culturels ont été fermés pendant plusieurs mois, en raison de la pandémie de coronavirus. Et malgré cette période sombre pour le secteur, les Wunderlanders y ont vu l’opportunité de relever un défi un peu insensé : faire jouer à un train miniature plus de 20 œuvres du répertoire classique, grâce à des verres remplis d’eau. Dit comme ça, cela paraît saugrenu mais cette idée a occupé l’équipe du musée pendant des semaines entières.

Au total, près de 3000 verres d’eau, remplis à une certaine hauteur – pour produire la note adéquate – ont été placés stratégiquement sur le parcours de 211 mètres de long, qui fait traverser le train de la Scandinavie à l’Italie. A l’aide de maillets, installés sur les côtés de la locomotive, le train interprète un medley de vingt œuvres des plus grands compositeurs, Mozart, Verdi, Beethoven, Strauss, Tchaïkovski, Bach, Vivaldi, Brahms ou encore Bizet. Saurez-vous tous les reconnaître.