Record de tués sur les routes de la province de Namur au cours du premier trimestre

Le dernier baromètre de la sécurité routière de l’institut Vias est très mauvais en province de Namur. Si le nombre d’accidents augmente, c’est surtout le nombre de tués qui explose.

Le nombre de tués sur les routes de la province de Namur passe de 5 à 22 tués par rapport à la même période l’an dernier. La province devient donc la plus mortelle suivie par le Hainaut avec 16 tués. Les automobilistes ont payé le plus lourd tribut à la route : leur nombre de tués est passé de 4 à 11 tués. Les piétons (de 0 à 4 tués) et les motards (de 1 à 4 tués) ont, eux aussi, enregistré une forte hausse.

Le nombre d’accidents est lui en augmentation de 20%, la plus grosse progression concernant les camionnettes dont les accidents passent de 22 à 35 accidents. Les accidents impliquant les piétons sont aussi en augmentation de 20%