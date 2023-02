Record de points en NBA : Lebron James continue à écrire sa propre légende

Invraisemblable et historique. Incandescent, LeBron James a profité du match face à Oklahoma City la nuit dernière pour dépasser Kareem Abdul-Jabbar et devenir le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA. A 38 ans, il dépoussière donc un record qui perdurait depuis plus de 30 ans. Et en profite pour un nouveau chapitre de sa propre légende. Le plus beau ?

On le pensait imbattable, ce record. Presque inatteignable. Parce qu’en 20 ans de carrière, Kareem Abdul-Jabbar (1969-1989) avait mis la barre tellement haut, qu’il semblait écrit que tous ses adversaires allaient se casser les dents sur la marque établie par le géant. Planter plus de 38.387 points en carrière. Personne n’y était parvenu depuis. Pas même Karl Malone, Kobe Bryant ou Michael Jordan.